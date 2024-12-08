كتائب القسام تكشف تفاصيل كمين مركب نفذته ضد قوات الاحتلال المتوغلة شرقي مدينة رفح

وطن: كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأحد، النقاب عن تفاصيل جديدة حول الكمين المركب الذي نفذته ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرقي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، إن مجاهديها تمكنوا خلال كمين مركب أول أمس (الجمعة)، من استهداف 3 دبابات إسرائيلية من نوع "ميركافاة 4" بقذائف "الياسين 105".

وأشارت إلى استهداف قوة إسرائيلية راجلة مكونة من 7 جنود؛ تحصنت في أحد المنازل، بقذيفة "TBG". مؤكدة "إيقاعهم (جنود وضباط الاحتلال) بين قتيل وجريح".

وأضافت "القسام": "وفور تقدم قوة النجدة التابعة للاحتلال، قام المجاهدون باستهداف جرافة D9 عسكرية بقذيفة تاندوم، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها قرب مفترق عابد بحي الجنينة شرق مدينة رفح".