شهيدة و 6 إصابات في قصف الاحتلال لخيمة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة

وطن: استشهدت مواطنة وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد مواطنة وإصابة 6 آخرين، بينهم أطفال، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، جراء استهداف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة، وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.