في زيارة رسمية بحضور وزير القدس: جامعة القدس ووزارة السياحة تتباحثان توحيد العمل في مجال الآثار

وطن: زار وفد من وزارة السياحة والآثار جامعة القدس وكان على رأسه معالي الوزير هاني الحايك برفقة معالي وزير شؤون القدس الدكتور أشرف الأعور، واجتمع برئيس الجامعة أ.د. عماد أبو كشك في سبيل بلورة اتفاق لتوحيد العمل في التنقيب عن الآثار ما بين الوزارة ودائرة الآثار في الجامعة.

ورحب الطرفان بأهمية هذه الشراكة لحفظ الإرث الوطني والمقدسي وما له من دور هام في تثبيت الوجود الفلسطيني وحفظ تاريخه في ظل محاولات الطمس ومصادرة الأرض والهوية.

هذا ونوه أ.د. أبو كشك لمجهودات الجامعة ولا سيّما دائرة الآثار في هذا الجانب ومساعيها للتقدم فيه، وأهمية التكاتف وتوحيد الجهود من أجل هذه القضية التي تتطلب شراكة حقيقية ومسؤولة من مختلف الجهات والمؤسسات الوطنية.