شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

وطن: استشهد مواطنان وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مُسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في شارع 18 بمخيم النصيرات، وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد المواطنين بلال حسين، ومعتز حسين، وإصابة آخرين.

وفي السياق ذاته، أصيب 6 مرضى، أحدهم حالته وصفت بالخطيرة، في قصف للاحتلال استهدف المستشفى الأندونيسي شمال القطاع، فيما نسفت قوات الاحتلال عددا من المباني السكنية في حي الجنينة شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,708 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106,050 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.