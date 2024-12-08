المقاومة تستدرج قوة للاحتلال بكمين.. وتقصف مقراً للقيادة في "نتساريم"

وطن: أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس أنها دمّرت ناقلة جند إسرائيلية عصر يوم السبت، وذلك بعبوة "شواظ".

وأوقعت الكتائب، طاقم الناقلة بين قتيل وجريح في محيط الجامعة في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع، وقد أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد الضباط في إثر العملية.

وفي تفاصيل العملية التي نشرتها كتائب القسام، تمكّن المقاتلون من استدراج قوة هندسية إسرائيلية مكوّنة من ناقلة جند ودبابة "ميركافا" بالقرب من مفترق الجامعة في حيّ الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع. وتمّ إيقاعها في أحد الكمائن واستهدافها بقذيفتي "الياسين 105" وعبوة "شواظ" ورُصد هبوط الطيران المروحي للإخلاء.

بدورها، أعلنت كتائب المجاهدين استهداف مقرّ للقيادة والسيطرة تابع لـجيش الاحتلال في محور "نتساريم" برشقة صاروخية من نوع "حاصب".