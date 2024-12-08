عدوان إسرائيلي استهدف حي المزة بدمشق وقاعدة جوية جنوب سوريا

وطن: أفادت أنباء متعددة عن اعتداءات جوية إسرائيلية استهدفت قاعدة جوية استراتيجية في سوريا في الساعات الماضية، وأحياء في دمشق.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أمنية أن "طائرات إسرائيلية استهدفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا".

فيما نقلت الوكالة أيضاً عن مصدرين أمنيين أن "ضربات" إسرائيلية استهدفت حي المزة في دمشق، في وقت أفادت فيه مصادر إعلامية عن انفجارين كبيرين وقعا في منطقة المزة بدمشق.

وتناقل ناشطون مشاهد من الاعتداء الاسرائيلي على قاعدة خلخلة الجوية جنوب سوريا.

يذكر أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه قام بتعزيز قواته في المنطقة العازلة في الجولان السوري المحتل، فيما أفيد عن دخول دبابات الاحتلال إلى بلدة خان أرنبة ومناطق أخرى في القنيطرة السورية.

المصدر: "الميادين"