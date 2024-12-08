"كابينت الاحتلال صادق على احتلال جبل الشيخ" .. جيش الاحتلال يحتل موقعا عسكريا سوريا في جبل الشيخ

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية ان جيش الاحتلال احتل موقعا عسكريا على جبل الشيخ داخل الاراضي السورية.

وقالت مصادر عبرية ان جيش الاحتلال توغل في الجولان السوري عدة كيلومترات داخل الخط الحدودي السابق.

وقالت وسائل إعلام عبرية ان "إسرائيل" احتلت الحرمون السوري.

في غضون ذلك قالت القناة 12 العبرية ان كابينت الاحتلال صادق الليلة الماضية، على احتلال جبل الشيخ السوري في الجولان المحرر وإنشاء منطقة عازلة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن "الجيش الإسرائيلي سيكون مسؤولا عن هذه المنطقة العازلة كذراع تنفيذية، تمامًا كما هو الحال في لبنان".

وأفادت القناة بأن "اقتراح احتلال جبل الشيخ السوري قدمه وزير الجيش، يسرائيل كاتس، بناء على خطة وضعت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي".

وذكرت أنه "في الليلة الماضية، عندما أدركت إسرائيل أن النظام السوري قد انهار، دخل الجيش إلى المنطقة وبدأ في تنفيذ العمليات العسكرية لتطبيق الخطة".

في غضون ذلك قال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال جولة في هضبة الجولان المحتلة اليوم، الأحد، إن "هذا يوم تاريخي في تاريخ الشرق الأوسط"، في اشارة للتطورات في سوريا، مضيفا "لن نسمح لأي قوة معادية بالاستقرار عند حدودنا".

وأطلق نتنياهو تصريحاته لدى توقفه عند موقع مطل على الحدود السورية، وبرفقته وزير الجيش، يسرائيل كاتس، ورئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الجولان، أوري كلنر.

واستمع نتنياهو إلى تقرير قدمه قائد المنطقة الشمالية في الجيش حول تطور الأحداث في سورية وحشد قوات في الجولان المحتل وحول "جهوزية وإجراءات قتالية لعمليات عسكرية مستقبلية"، حسب بيان مكتب نتنياهو.

وقال نتنياهو "أوعزت أمس للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على منطقة عازلة وعلى مواقع السيطرة القريبة منه. وفي موازاة ذلك، نعمل من أجل جيرة حسنة، كتلك الجيرة الحسنة التي نفذناه وننفذها هنا عندما أقمنا مستشفى ميدانيا للعناية بآلاف السوريين الذين أصيبوا في الحرب الأهلية. وقد وُلد مئات الأطفال السوريين هنا في إسرائيل".