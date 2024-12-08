15 شهيدا بينهم أطفال ونساء وعدد من الجرحى إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج

وطن: استشهد 15 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون مساء اليوم الأحد، إثر قصف للاحتلال استهدف مدينة غزة ومخيم البريج وسط القطاع.

وأفادت مصادر محلية ، باستشهاد 10 مواطنين واصابة آخرين، في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين بشارع عمر المختار بالقرب من منتزه البلدية بمدينة غزة.

كما استشهد 5 مواطنين بينهم أطفال ونساء وجرح آخرون، إثر قصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلة "أبو حسنين" خلف المقبرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، استشهد أيضا، 5 مواطنين في قصف للاحتلال مماثل لمجموعة من المواطنين شمال رفح جنوب قطاع غزة.