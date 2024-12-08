الاحتلال يعتقل شابا ويخطر بهدم منزل في جبل المكبر

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، شابا من بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، وأخطرت بهدم منزل في جبل المكبر.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قصي جعابيص من بلدة المكبر، كما داهمت مخابرات الاحتلال منزل الأسير المحرر جمال أبو جمل في حي أبو جمل في البلدة.

وأضافت: أن بلدية وشرطة الاحتلال سلمت أمين سر حركة فتح منطقة جبل المكبر هاشم شقيرات مخالفة وقرار بهدم منزله.

وأشارت المصادر، إلى أن سلطات الاحتلال حولت الأسير محمد حسن حماد من مخيم قلنديا للاعتقال الإداري ولمدة 6 أشهر، وهو نجل الأسير حسن حماد وشقيق المعتقل أسامة.