القوات المسلحة اليمنية: عملية مشتركة مع المقاومة العراقية استهدفت هدفًا حيويًا في جنوب فلسطين المحتلة

وطن: أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت هدفاً حيوياً في جنوب فلسطين المحتلة.

وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، أنّ "العملية نُفّذت بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله".

وأضاف، قواتنا ومعهم مجاهدو المقاومة العراقية مستمرة في الرد على جرائم الاحتلال بحق إخواننا في قطاع غزة.

وأكد، عملياتنا لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.