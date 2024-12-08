مستوطنون يخربون غرفة زراعية جنوب سلفيت

وطن: خرب مستوطنون، اليوم الأحد، غرفة زراعية جنوب سلفيت.

وذكر رئيس مجلس قروي قرية فرخة مصطفى حماد، إن مجموعة من المستوطنين خربت غرفة زراعية، تعود ملكيتها للمواطن فائق عبد الرحيم رزق الله غرب قرية فرخة، وقاموا بتكسير وسرقة محتوياتها.

وأضاف حماد، أن هذه الأعمال التخريبية من قبل المستوطنين تأتي لصالح البؤرة الاستعمارية الجديدة التي أقيمت قبل نحو شهرين على أراضي القرية.

الجدير بالذكر إن هذه البؤرة هي امتداد لمستوطنة "أرئيل"، التي تمتد على مساحة تقارب 1250 دونماً من أراضي محافظة سلفيت، حيث شرعوا المستوطنون بحماية قوات الاحتلال، بإقامة بؤرة استعمارية جديدة في منطقة الباطن غرب قرية فرخة، ونقلوا مواد بناء، و"كرفانات"، إلى المكان.

ويحيط بالمنطقة المستولى عليها ما يقارب 800 دونم مزروعة بأشجار الزيتون، ونبع مياه يزود القرية بما نسبته 40% من استهلاك المواطنين، كما تحتوي المنطقة على تجمع بدوي يواجه خطر الترحيل القسري.