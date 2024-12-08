المنظمات الاهلية: ما يجري من استهداف للمشافي جزء من مخطط لتقويض مقومات الحياة في القطاع تمهيدا لتنفيذ التهجير القسري

وطن: أكدت شبكة المنمظمات الاهلية ان استهداف المشافي والحملة الواسعة التي تتواصل تجاه المنظومة الصحية بما فيها اقتحام مشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، وقيام قوات الاحتلال باجبار المرضى والجرحى والطواقم الطبية والمسعفين اضافة لاجبار الفريق الطبي الاندونيسي على المغادرة بالقوة وتحت التهديد هو يندرج في اطار الحملة الشرسة التي بدأت منذ 60 يوما واتسع نطاقها بشكل اكثر وحشية خلال الايام القليلة الماضية من خلال قصف المشافي، ومركبات الاسعاف بهدف تقويض مقومات الحياة، وافراغ القطاع من سكانه في ظل تصريحات علنية رسمية باستمرار السيطرة العسكرية، والدعوات لعودة الاستيطان الى قطاع غزة خصوصا المناطق الشمالية .

وطالبت شبكة المنظمات في بيان وصل لوطن نسخة عنه المؤسسات الدولية بالعمل فورا على انقاذ القطاع الصحي في القطاع بعد محاصرة المشافي، وقطع الكهرباء، ووقف الامدادات الطبية حيث تشير مصادر الطبية الى ان الوضع (اصبح ما دون الصفر) في اشارة الى الوضع الكارثي الناجم عن القصف المتواصل، واجبار مئات المرضى والجرحى على المغادرة الامر الذي يعني تعريض حياتهم الى خطر الموت المحقق في اي لحظة، واشارت مصادر طبية من داخل مشفى كمان عدوان المحاصر الى ان الاحتلال القى مئات القذائف على المشفى ومحيطه مما ادى الى خروج اقسام عديدة من الخدمة من بينها الجراحة، والعناية المركزة، والاطفال حديثي الولادة كما تم تدمير خزانات المياه، ومولدات الاوكسجين، وخزنات الوقود مما تسبب في اندلاع حريق كبير في المبنى .

وأكدت الشبكة ان قتل الاحتلال العمد لاربعة من الاطباء في المشفى، واجبار المرضى على مغادرته وما نقلوه من صور مروعة لمئات الجثامين في اروقة المشفى ومحيطه هو دليل اخر على فداحة الجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة تحديدا تجاه الخدمات الصحية في اطار محاولات انهاء الوجود الفلسطيني لمناطق شمال القطاع وهو ما يستوجب تدخلا فوريا من المؤسسات الحقوقية والانسانية لانقاذ حياة الابرياء العزل في القطاع، وتوفير الخدمات الطبية في اطار العمل الانساني والمهني، والضغط على دولة الاحتلال لوقف استهدافها المتكرر للمنظومة الصحية والسماح بادخال المعدات الطبية والمستلزمات الاخرى لضمان استمرار خدماتها .

وطالبت الشبكة المؤسسات ذات العلاقة والامم المتحدة وهيئاتها بالعمل فورا على اتخاذ خطوات جدية ملموسة استجابة لنداءات الاستغاثة التي اطلقتها المؤسسات الطبية في القطاع، والعمل على وقف جرائم الاحتلال وكف يدها عن المشافي، وفتح تحقيق دولي جدي على ضوء ارتقاء اكثر من 1050 من الكوادر الطبية في القطاع وتدعو الى فرض العقوبات على نقابة الاطباء في اسرائيل ومقاطعتها، وتجريم افعال دولة الاحتلال التي لا تقيم وزنا لمهنة الطب والدور الانساني لهذه المهنة التي تستدعي انقاذ ارواح الابرياء، والمساهمة في الحفاظ على حياتهم، وتدعو الشبكة الى تظافر كافة الجهود من اجل حماية ما تبقى من منظومة صحية حتى تواصل عملها ضمن الامكانات المتاحة في ظل ظروف كارثية، وتحذر من وقوع مأساة محققة في القطاع حال استمرار دولة الاحتلال في جرائمها .