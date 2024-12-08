شركة كهرباء القدس تعلن عن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في محافظة رام الله والبيرة

وطن: اعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن اضطرارها آسفة لقطـــع التـــيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وذلك يوم الإثنين الموافق 9/12/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :

منطقة دورا القرع بالكامل ، منطقة عين سينيا بالكامل ، أجزاء من منطقة جفنا وتشمل: شركة سويت لاين والمجاورين ، شركة اتحاد الهلال التجارية والمجاورين ، مزرعة أبو نمرة والمجاورين ، الشركة العربية والمجاورين ، شركة أبو لبن والمجاورين.

وتعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.