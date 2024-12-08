"الأورومتوسطي": جيش الاحتلال يُدمر مستشفيات شمال غزة لاستكمال مشهد التهجير القسري

وطن: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الاحتلال يعمل بشكل منهجي على إخراج مستشفيات شمال قطاع غزة بالقوة عن الخدمة، وذلك من خلال الاستهداف العسكري المباشر والمتكرر، وفرض حصار خانق، واستهداف وإصابة واعتقال المرضى والجرحى والطواقم الطبية، في إطار سعيه لتدمير آخر مقومات الحياة المتبقية اللازمة للنجاة، بالتزامن مع استمرارها في جريمة التهجير القسري ضد جميع السكان الفلسطينيين من شمال القطاع.

وأفاد المرصد الأورومتوسطي في تقرير له: "أن قوات جيش الاحتلال واصلت هجماتها العسكرية ضد المدنيين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وشن غارات عنيفة استهدفت المنازل والشوارع قبل أن تحاصر مستشفى كمال عدوان، الذي ما يزال يعمل بشكل جزئي مع مستشفيين آخرين في شمال قطاع غزة".

وأضاف الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثق استخدام قوات جيش الاحتلال معتقلين فلسطينيين كدروع بشرية وإرسالهم تحت التهديد إلى المستشفى لإبلاغ إدارته بضرورة خروج جميع النازحين ومرافقي المرضى منه إلى ساحة المستشفى، والتوجه نحو منطقة تتمركز فيها قوات "جيش" الاحتلال"، وعند وصولهم، مؤكداً: اعتقلت هذه القوات عددًا منهم وأجبرت البقية على النزوح قسرًا باتجاه حاجز ما تُسمى الإدارة المدنية ومنه إلى مدينة غزة.

وذكر "أن جيش الاحتلال أجبر أيضا الوفد الطبي الإندونيسي المتطوع في مستشفى كمال عدوان على الخروج منه دون مركباتهم التي قدموا بها".

واستمر الهجوم العسكري الذي شنه جيش الاحتلال في محيط مستشفى كمال عدوان لعدة ساعات، قبل أن ينسحب من المنطقة، ليتبين وجود ما بين 30 إلى 50 شهيداً في الشوارع والمنازل المجاورة للمستشفى.

وأكد شهود أن عمليات البحث عن شهداء ومصابين في محيط المستشفى ما تزال متواصلة، ما يرفع التوقعات بزيادة أعداد الشهداء في المنطقة.

ومن جهته أفاد مدير مستشفى كمال عدوان، د. حسام أبو صفية أن الوضع داخل المستشفى وحوله كارثي، وأن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، بينهم 4 شهداء من الكوادر الطبية في المستشفى الذي لم يتبق أي جراحين فيه.

وأوضح أن الوفد الطبي الإندونيسي كان الفريق الطبي الوحيد الذي يجري العمليات، لكنه أُجبر على المغادرة من قبل "الجيش" إلى نقطة التفتيش.

وحذر من أن الإمدادات الطبية على وشك النفاد، وأن هناك المئات من الجرحى بحاجة ماسة إلى الرعاية الطبية الضرورية.

كما أشار إلى أن جيش الاحتلال استهدف مولدات الأكسجين في الليل، وحاليا لا يوجد سوى جراحين اثنين غير ذوي خبرة متاحين لإجراء العمليات للمرضى. وقد اضطروا لبدء العمليات رغم نقص خبرتهم، حيث كان هناك 20 جريحًا يحتاجون إلى رعاية عاجلة.

ووفق توثيق الأورومتوسطي، جاء هجوم جيش الاحتلال الذي استهدف مستشفى كمال عدوان بعد أقل من 24 ساعة على إسقاط طائرات كوادكابتر تابعة لجيش الاحتلال قنابل على المستشفى، مما أسفر عن استشهاد الفتى محمود أبو العيش (16 عامًا)، الذي استهدف وهو على كرسي متحرك أثناء توجهه إلى قسم الاستقبال والطوارئ في المستشفى طلبًا للرعاية الصحية.مضيفاً: كما أسفر الهجوم عن إصابة 12 فلسطينيا من المرضى والمرافقين والطواقم الطبية.

كما تعرض المستشفى خلال الأسبوع الماضي لأكثر من 10 استهدافات مباشرة، أسفرت عن إصابة أكثر من 22 فلسطينيا، من بينهم عدد من الطواقم الطبية.

وأكد الأورمتوسطي أن جيش الاحتلال قصف أيضا المستشفى الإندونيسي في جباليا شمال قطاع غزة، حيث استهدفت خزانات المياه، وتسببت بإصابة ثلاثة من مرافقي المرضى، فيما سبق ذلك استهداف مستشفى العودة في جباليا وقصف طوابقه العلوية.

وشدد الأورومتوسطي على أن استهداف المستشفيات في شمال غزة، التي تعمل بشكل جزئي وتقدم خدمات محدودة في ظل منع الأدوية والأدوات الطبية عنها، ويعمل فيها طاقم طبي وإداري مستنزف من طول الخدمة وكثرة الحالات الواردة من المرضى والمصابين، وسط حالة من التجويع على مدار أكثر من شهرين، يبرز سعي الاحتلال المستمر لإخراج هذه المستشفيات عن الخدمة بشكل كامل للقضاء على فرص النجاة والبقاء للفلسطينيين هناك.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال مستمر في عملية تهجير سكان شمال غزة قسرا، وأقدم يوم أمس على مهاجمة عدة مراكز إيواء في بيت لاهيا وأجبر آلاف النازحين على النزوح قسرًا باتجاه مدينة غزة.

كما أكد أن جيش الاحتلال يواصل عمليات التدمير والنسف وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها في أحياء شمال غزة، "لقتل" وتهجير من تبقى من السكان وتدمير شامل للمحافظة بحيث لا تعود صالحة للعيش سواء حاليًّا أو مستقبلًا.

وطالب الأورومتوسطي طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ الإجراءات كافة اللازمة للوصول إلى مستشفيات شمال غزة، وتأمين الأدوية والمستهلكات الطبية والغذاء والطواقم الطبية، والاضطلاع بمسؤولياتها لتأمين حماية المرضى والجرحى والطواقم الطبية، وإمدادهم بالمساعدات الإنسانية.