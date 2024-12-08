"كتائب القسام" تعلن تدمير ناقلة جند "إسرائيلية" جنوب غزة

رام الله - وطن: أعلنت “كتائب القسام”، تدمير ناقلة جند لجيش الاحتلال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت “القسام”، في بيان، إن عناصرها دمروا، السبت، ناقلة الجند بعبوة “شواظ”، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها، في محيط الجامعة بحي الجنينة شرق مدينة رفح.

وأشار البيان إلى إعلان جيش الاحتلال مقتل أحد ضباطه إثر العملية.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال، في بيان، مقتل عسكري بالمعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة. وأوضح البيان، أن القتيل (النقيب أبراهام بن بينحاس) كان قائد فصيل في الكتيبة 46 التابعة للفرقة 401 بلواء “آثار الحديد”، حيث قتل في أحد الاشتباكات.

وبمقتل الضابط، ارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى جيش الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة التي تشنها تل أبيب في غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 808 ضباط وجنود.