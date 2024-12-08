مسيرة حاشدة للجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في مدينة بريمرهافن الألمانية تنديداً بالعدوان على قطاع غزة

رام الله - وطن: نظمت الجالية الفلسطينية والتجمع الفلسطيني للوطن والشتات في ولاية بريمن الألمانية، اليوم السبت، مسيرة حاشدة في مدينة بريمرهافن شمال ألمانيا، تنديدا باستمرار العدوان ومجازر وجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية والإسلامية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

ورفع المشاركون في المسيرة التي سارت في شوارع مدينة بريمرهافن، العلم الفلسطيني، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا

وهتف المشاركون بالحرية لفلسطين، والدعوة لوقف حرب الإبادة، وطالبوا بإدخال المواد الغذائية والإغاثية والطبية إلى كافة أنحاء القطاع.

ودعا رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها سامر بلال أصلان، مفوض عام التجمع وامين سره الاطراف الفلسطينية إلى الوحدة وتوحيد الجهود الفلسطينية بالعمل مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية بفتح معبر رفح من أجل دخول المساعدات وعلاج المرضى والجرحى خارج القطاع.