الجماعات المسلحة تعلن سيطرتها على دمشق

رام الله - وطن: أعلنت الجماعات السورية المسلحة، فجر اليوم الأحد، سيطرتها على العاصمة السورية دمشق.

وقالت تلك الجماعات عقب سيطرتها على دمشق أن الرئيس بشار الأسد غادر دمشق.

وأعلنت "إدارة العمليات العسكرية لفصائل المعارضة السورية" فجر الأحد، أن "قواتنا بدأت الدخول إلى العاصمة دمشق".

وأخلى الجيش السوري مطار دمشق الدولي، فجر الأحد، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد "بصدور أوامر لعناصر وضباط الجيش بالانسحاب من مطار دمشق الدولي"، مضيفا أنهم انسحبوا بعيد ذلك، في وقت تحدث سكان في العاصمة السورية لوكالة فرانس برس عن سماع دوي رشقات رصاص.

بينما نقلت وكالة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمنيين سوريين أن بشار الأسد غادر البلاد بالساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إلى وجهة غير معروفة.

وقال رئيس الوزراء السوري، محمد غازي الجلالي، في رسالة مسجلة صباح الأحد، إن حكومته مستعدة "للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب".

وورد في الرسالة المسجلة: "نحن مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب، وتقديم كل الدعم الممكن لضمان انتقال سلس وممنهج للمهام الحكومية، والحفاظ على مرافق الدولة".

ودعا غازي الجلالي السوريين إلى حماية المرافق العامة، معتبرا أنها ملك لجميع المواطنين.

وأضاف: "أنا هنا في بيتي، ولم أغادره ولا أنوي الخروج منه إلا بسلام لضمان استمرار عمل المؤسسات العامة ومرافق الدولة، ولبث الأمن والأمان لجميع المواطنين.. نمد أيدينا إلى كل مواطن سوري مهتم بالحفاظ على ممتلكات هذا الوطن... وأحث جميع المواطنين على عدم المساس بأي ممتلكات عامة لأنها في النهاية ملك لهم".