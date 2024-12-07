اندلاع حريق في قسم الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي.. تجدد الاشتباكات المسلحة بين عناصر الأجهزة الأمنية وعناصر من كتيبة جنين

رام الله - وطن: تجددت الاشتباكات المسلحة مساء اليوم السبت بين عناصر من الأجهزة الامنية، وعناصر محسوبة على كتيبة جنين.

وقالت مصادر محلية ان الاشتباكات تدور في أكثر من منطقة حيث تسمع زخات من أصوات الرصاص في مناطق عدة في مدينة جنين والمخيم.

وقالت المصادر ان اشتباكا اندلع في محيط مستشفى جنين الحكومي، ما ادى الى اندلاع حريق في قسم الطوارئ في مستشفى جنين الحكومي، تسبب بإصابة محطة الأوكسجين.

وأكد رئيس بلدية جنين محمد جرار في مقطع مصور له إصابة محطة الأوكسجين في مستشفى جنين الحكومي نتيجة الاشتباكات الدائرة في محيطه ما يحول دون وصول طواقم الصيانة لإصلاحها، الأمر الذي يهدد حياة 30 مريضا يتم وضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وناشد جرار الجميع بوقف إطلاق النار وضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والحس الوطني.