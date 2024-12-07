جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في "سلاح المدرعات" خلال المعارك جنوب قطاع غزّة

وطن: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل ضابط خلال المعارك البرية مع المقاومة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وقال مجلس "ماتيه بنيامين"، وفق القناة الـ "7" الإسرائيلية، إن الرقيب أول أبراهام بن بنحاس، وهو ضابط في سلاح المدرعات التابع لقوات الاحتلال، قد قُتل في معارك رفح جنوب قطاع غزة.

من جانبها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال، نقلًا عن مصدر عسكري (لم تُسمه)، بأن ضابطًا برتبة ملازم في سلاح المدرعات قُتل خلال معارك في قطاع غزة.

وكانت منصات المستوطنين، قد أشارت عبر وسائل التواصل الاجتماعية، في وقت سابق اليوم، عن "حدث أمني صعب" لقوات الاحتلال في معارك قطاع غزة.