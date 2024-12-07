المقاومة تستهدف آلية عسكرية للاحتلال شرقي رفح في قطاع غزة

وطن: أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، السبت، تنفيذها عملية استهدفت آلية عسكرية للاحتلال شرق رفح.

وأكد مجاهدو "سرايا القدس"، بعد عودتهم من مناطق القتال شرقي مدينة رفح، أنهم استهدفوا جرافة عسكرية للاحتلال من نوع (D9) بقذيفة "تاندوم"، بالقرب من مول الشاعر، في حي الجنينة شرقي رفح، بالاشتراك مع كتائب "القسام".

وتناقلت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، خبراً عن وقوع حدث صعب في قطاع غزة ضد قوات الاحتلال.

وكانت كتائب شهداء الأقصى أعلنت، يوم الجمعة، قصفها بصاروخين من نوع "107" تجمّعات لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياتهم المتمركزة في محور نتساريم، وسط قطاع غزة.