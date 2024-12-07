استشهاد 4 سيدات بقصف الاحتلال منزلا شمال غزة

وطن: استشهد 4 سيدات، مساء اليوم السبت، بعد قصف الاحتلال منزلا شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي استهدف منزلا يؤوي نازحين في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 4 سيدات.

كما فصف طيران الاحتلال أرضا زراعية في منطقة وادي أبو رشيد بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,664 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,976 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.