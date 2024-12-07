بالفيديو| الأسير لدى المقاومة "متان تسنجأوكر" في رسالة لنتنياهو.. ندفع ثمن فشل الحكومة في 7 اكتوبر ونحن نعاني وهو وعائلته يجب أن يعانوا مثلنا

وطن: قال الأسير الإسرائيلي "متان تسنجأوكر" في رسالة بثتها كتائب القسام،" أنا مُحبَط جداً ونحن نموت ألف مرة يومياً ولا أحد يشعر بنا، وأنت يا نتنياهو لا تعرف أعداءك ولا توجهاتهم وهذا فشلك وحكومتك منذ 7 أكتوبر".

وأكد الأسير متان تسانجاوكر، أن الخطة التي وضعها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للإفراج عن الأسرى في غزة؛ عبر الإغراءات المالية و"الخروج الآمن" من القطاع، بثت الإحباط بين أسرى الاحتلال.

وأضاف: "الحراس (المقاومين في غزة) أبلغونا بالتعليمات الجديدة وأنا وأصدقائي في الأسر خائفون جدًا على حياتنا.. نموت كل يوم ألف مرة ولا أحد يشعر بنا".

ودعى تسنجأوكر كل المستوطنين للتظاهر أمام منزل نتنياهو، "لا تتركوا نتنياهو ينام ولو لدقيقة، نحن نعاني ووهو عائلته يجب أن يعانوا مثلنا"، متهمًا حكومة نتنياهو بأنها تترك الأسرى للخوف والموت. متسائلًا: "لا أدري كيف تعملون؟ ولماذا ترتكبون كل هذه الأخطاء؟!".

وأكمل: "من غير المنطقي أن ندفع ثمن أخطاء الحكومة، وقد آن الأوان لوضع حد لمعاناتنا". متابعًا: "ظروفنا المعيشية صعبة جدا وقد أصابتنا الأمراض نتيجة نقص الدواء والغذاء".

وقال: "أنا أدفع ثمن أخطائكم كل يوم، وأموت شيئًا فشيئًا؛ كل يوم يموت جزءًا مني". لافتا "الحياة في قطاع غزة غير سهلة، نحن نعيش مع أكل قليل وماء غير صالح للشرب ونقص للدواء".

وختم "نحن نعاني، ومن الأجدر أن يُعاني مثلنا هو وعائلته (في الإشارة إلى بنيامين نتنياهو)، ولا أدري لماذا أخذ إبرام الاتفاق كل هذا الوقت، نحن نُعاني لا تنسونا".