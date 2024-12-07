مستوطنون يقطعون 15 شجرة زيتون ويخربون بئر مياه في ياسوف

وطن: أقدم مستوطنون، اليوم السبت، على تكسير وتقطيع 15 شجرة زيتون، وتخريب بئر مياه في قرية ياسوف شرق سلفيت.

وأفاد رئيس مجلس قروي ياسوف وائل ابو ماضي، بأن مجموعة من المستوطنين أقدموا على تكسير 15 شجرة زيتون في منطقة حريقة عبدالله شمال شرق القرية تعود ملكيتها للمواطن جهاد صالح حسين، كما قاموا بتخريب بئر في منطقة حريقة عبد الرازق تعود ملكيته للمواطن زهير جميل عبد الرازق شرق البلدة.

يذكر، أن اعتداءات المستوطنين في قرية ياسوف متواصلة بشكل يومي.