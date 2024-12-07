10 شهداء على الأقل في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

وطن: استشهد 10 مواطنين على الأقل في قصف الاحتلال المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن مواطنين اثنين استشهدا جراء قصف الاحتلال دراجة نارية قرب مفترق أبو حلاوة شرق رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد 3 مواطنين آخرين في استهداف طيران الاحتلال مجموعة مواطنين شرق المدينة، وشابا آخر بنيران الاحتلال في مواصي رفح.

كما استشهد مواطن، إثر قصف الاحتلال مركبة مدنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ومواطن آخر في قصف شقة سكنية غرب المدينة.

وفي مدينة غزة، استشهد شاب وأصيب آخرون بجروح، إثر استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من الأهالي بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، فيما استشهدت طفلة متأثرة بجروح حرجة أصيبت بها بقصف الاحتلال مجموعة مواطنين قبل أيام قرب برج الشفاء غرب مدينة غزة.

وأما بخصوص الأوضاع في محيط مستشفى كمال عدوان ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، أشار أكدت مصادر صحفية، إلى أن دبابات الاحتلال تراجعت قليلا، وتمركزت على بعد 500 متر من المستشفى، إلا أن القناصة فوق بعض المباني ومن يتحرك يعرض نفسه للموت، إضافة إلى أن هناك شهداء وجرحى في المنطقة لا يستطيع أحد الوصول إليهم، كما أن هناك قصفا على منزل لعائلة المبحوح، وسط أنباء عن وجود شهداء وجرحى