الاحتلال يعتقل مصابا ويعتدي على الطاقم الطبي بعد اقتحامه مركزا صحيا في سلواد

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم السبت، مركز طبيا في بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقلت مصابا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المركز الطبي التابع للبلدة، واعتقلت الشاب موسى فرج وهو بالعشرينات من عمره، بعد أن انتزعت أجهزة التنفس عنه وهو مصاب بالاختناق، كما اعتدت على الطاقم الطبي في المركز بالضرب.

وأشارت إلى أن مواجهات كانت قد اندلعت في البلدة، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.