"شيفرون": حزب الله استهدف منشآت الغاز "الإسرائيلية" قبل سريان وقف إطلاق النار

وطن: أفادت شركة "شيفرون" بأنّ حزب الله "استهدف منشآت الغاز "الإسرائيلية" قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ"، بالصواريخ والقذائف، كما "تعرّضت لهجمات مستقلة تحت الماء".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن شركة "شيفرون" للطاقة قولها إنّ حزب الله "استهدف منشآت الغاز الإسرائيلية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ".

وقال مايك ويرث، الرئيس التنفيذي للشركة، إنّ "عمليات الغاز الإسرائيلية لشركة شيفرون استهدفها حزب الله في القتال قبل دخول خطة وقف إطلاق النار المدعومة من الولايات المتحدة حيز التنفيذ أواخر الشهر الماضي".

وأضاف ويرث، في حديث مع المجلس الأطلسي يوم الجمعة: "لقد استُهدفت هذه المنشآت بصواريخ وقذائف من حزب الله"، كما "تعرضنا لهجمات مستقلة تحت الماء أيضاً".

وأغلقت "شيفرون" منصات إنتاج الغاز الطبيعي "ليفياثان" و"تمار" في شرق البحر الأبيض المتوسط عدة مرات خلال الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر وتوسعت في الإقليم.

وهذه المنصات تعدّ من مزودي الطاقة الرئيسية لـ"إسرائيل" والأردن ومصر.

المصدر: الميادين