الاحتلال يفرج عن 18 مواطنا من قطاع غزة

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن 18 مواطنا من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم منذ الاجتياح البري للقطاع في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وتم نقل الأسرى المحررين الـ18 إلى مستشفى غزة الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان للأناضول، بأن أحد الأسرى المحررين مصاب بساقه اليسرى.

ووفقًا لشهادات المفرج عنهم سابقا، تعرض المعتقلون لـ"ضرب وتعذيب وإهانات واستجواب من جيش الاحتلال طوال فترة الاعتقال".

ومنذ أن بدأ الاجتياح البري للقطاع، اعتقل جيش الاحتلال آلاف المواطنين بينهم نساء وأطفال، وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، بينما جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.