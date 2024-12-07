شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في القدس

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثانية والنصف عصرا يوم الأحد الموافق 8/12/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:

أجزاء من منطقة صورباهر وتشمل: محيط المخبز الفرنسي ، منطقة المشاهد ، محيط شارع المشاهد ، محيط روضة الورود العلاجية ، شارع السبيل ، محيط مسجد أبو غنيم ، محيط إسكانات يوسف أبو طير .

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.