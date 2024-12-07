شركة كهرباء القدس تعلن قطع التيار الكهربائي عن مناطق في بيت لحم

وطن: أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس عن اضطرارها آسفة لقطع التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر يوم الأحد الموافق 8/12/2024 عن كل من المناطق التالية من محافظة بيت لحم:



مخيم العروب ، منطقة شيوخ العروب ، ضاحية الرهوة ، منطقة كوزيبا ، عرقان طراد ، أجزاء من بيت فجار (منطقة الشنة) ووسط البلد في بيت فجار ومدرسة بنات بيت فجار الثانوية والمنطقة المحيطة.

تعتذر الشركة عن هذا الاجراء الضروري الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.