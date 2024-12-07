مسؤول ببرنامج الأغذية: تحذير من مجاعة متوقعة شمال غزة

وطن: حذر نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، كارل سكاو، من تفاقم أزمة الغذاء شمال قطاع غزة، حيث تواجه المنطقة مجاعة متوقعة وفقًا لتقارير لجنة الاستعراض المستقلة.

وأشار سكاو إلى أن المنظمة غير قادرة على الوصول إلى المناطق المتضررة في شمال القطاع، مما يزيد من معاناة السكان المدنيين، وخاصة "الأطفال الذين يموتون جوعًا بسبب غياب الغذاء".

وأوضح سكاو أن غياب مسارات آمنة لتوزيع المساعدات الإنسانية يعوق الجهود المبذولة لإيصال الإمدادات الضرورية، مؤكداً على ضرورة تأمين تلك المسارات بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح.

وأضاف المسؤول الأممي أن أزمة المياه تفاقم الوضع الإنساني المتردي في القطاع، حيث تفتقر العديد من المناطق إلى المياه الصالحة للشرب، مما يعمق معاناة السكان المتضررين.