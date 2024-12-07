ثمانية شهداء في قصف الاحتلال شمال غرب غزة

وطن: استشهد ثمانية مواطنين، اليوم السبت، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثمانية مواطنين على الأقل وإصابة آخر.

وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين، وإصابة آخرين.

واستشهد ثلاثة مواطنين في قصف الاحتلال على منطقة المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,612 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,834 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.