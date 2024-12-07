خروقات متواصلة.. الاحتلال ينفذ عمليات نسف لمنازل في الخيام والعديسة جنوب لبنان

وطن: يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تعرّض سهل الماري في القطاع الشرقي في الجنوب لقصف مدفعي إسرائيلي، صباح اليوم السبت.

وبحسب مصادر محلية، يستمر الاحتلال بنسف المنازل والمباني في بلدة الخيام، حيث سُمع صباحاً دويّ انفجارات ضخمة، وتصاعدت أعمدة الدخان قرب المسجد وسط البلدة.

وبعد منتصف الليل، دوّت 3 انفجارات من جرّاء قيام الاحتلال أيضاً بنسف المنازل والمباني في بلدة الخيام.

كما نفّذ الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، نسفاً جديداً في بلدة العديسة سُمع صداه في أرجاء الجنوب.

واستهدف الاحتلال مساء أمس أيضاً بغارة جوية مجرى النهر بين بلدتي زوطر الشرقية ويحمر الشقيف في قضاء النبطية.

أتى ذلك بالتوازي مع تحليق الطيران المسيّر الحربي المعادي في أجواء العاصمة بيروت على علو منخفض.

كما حلّق الطيران المسير فوق الضاحية الجنوبية، على ما أفاد مندوب الوكالة الوطنية للإعلام.

ولم تتوقّف الخروقات الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث أدّت هذه الخروقات إلى استشهاد وجرح عدد من اللبنانيين، وسط تقاعس واضح للجنة المشرفة على تطبيق آلية الاتفاق للجم الاحتلال عن تنفيذها.

المصدر: "الميادين"