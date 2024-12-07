شهداء وجرحى في غزة ورفح.. والاحتلال يتعمد تدمير المنظومة الصحية

وطن: قصف الاحتلال مختلف أنحاء قطاع غزة، حيث استشهد العشرات من المواطنين واصيب اخرون في حي الرمال ورفح.

وأفادت مصادر صحفية، بأنّ طائرة مسيّرة للاحتلال قصفت محيط مدرسة أحمد شوقي في حي الرمال غربي مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين.

وذكرت، أن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين قرب الملعب البلدي على شاطئ البحر في مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة آخرين، كما استشهد شخصان بنيران قوات الاحتلال في منطقة المواصي غربي رفح.

وأشارت، إلى أن جيش الاحتلال يحاصر المواطنين في محيط المستشفى الأميركي في منطقة مواصي رفح، فيما نسف مربّعات سكنية جديدة في رفح وأصوات انفجارات سمعت طوال الليل.

كما استهدف جيش الاحتلال مجموعة من المواطنين في بلدة خزاعة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وفي الشمال، يواصل الاحتلال قصفه المدفعي والجوي على بيت لاهيا وجباليا حيث نسف مباني سكنية هناك.

وفي ذات السياق أكدت مصادر صحفية، أن الاحتلال يشنّ حملة ممنهجة ضد القطاع الصحي في شمالي القطاع، وهذا ما يعكسه الاستهداف المتكرّر لمستشفى كمال عدوان.

وأمس، ارتكب الاحتلال مجزرةً، استهدف فيها منزلاً لعائلة النادي في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 20 شخصاً، على الأقل، ووقوع أكثر من 40 جريحاً.