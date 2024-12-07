مستوطنون يعتدون على المواطنين وممتلكاتهم شرق يطا جنوب الخليل

وطن: اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على المواطنين وممتلكاتهم شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، "إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على المواطن زياد شخيدم وأطفاله، وكسروا الخلايا الشمسية، ومحتويات المنزل، وسرقوا العشرات من رؤوس الأغنام التي تم استرجاعها سابقا من قبل المواطنين".

وأشار إلى أن مستوطنين البؤرة الاستيطانية القريبة من شرق منطقة البويب، اعتدوا عدة مرات على ممتلكات المواطنين، بهدف تهجير المواطنين عن أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني وسرقة الأرض.