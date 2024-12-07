الاحتلال يواصل قصف أنحاء قطاع غزة.. ويرتكب مجزرة في النصيرات

وطن: يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية ضدّ غزة، مستهدفاً مختلف أنحاء القطاع، حيث استشهد عشرات الأشخاص وأصيب آخرون.

وشنّ الاحتلال غارات استهدفت المناطق الشمالية لقطاع غزة، حيث قصف منزلاً في جباليا البلد، وآخر في منطقة جباليا النزلة.

واستشهد شخص بينما أصيب آخر برصاص الاحتلال قرب مفترق القرم في جباليا البلد.

وفي شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، استشهد 4 أشخاص، على الأقل، وأصيب آخرون، في قصف للاحتلال استهدف مجموعةً من المدنيين. وجرح عدد من الأشخاص أيضاً في قصف الاحتلال شارع شجير في حي الزيتون.

وأطلقت آليات الاحتلال النيران بكثافة في شارع الرشيد، غربي مدينة غزة، بينما شنّ غارةً على المدينة.

أما في وسط قطاع غزة، فارتكب الاحتلال مجزرةً، استهدف فيها منزلاً لعائلة النادي في مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 18 شخصاً، على الأقل، ووقوع أكثر من 40 جريحاً.

ووصل إلى مستشفى العودة في النصيرات 12 شهيداً، بينهم 6 أطفال و4 نساء، ونحو 46 جريحاً، بينهم 13 طفلاً و12 إمرأةً، من جراء هذه المجزرة.

وشنّ الاحتلال قصفاً مدفعياً عنيفاً، على حي الدعوة ومحيط مدينة الأسرى، شمالي النصيرات وفي الجهة الشمالية الغربية، بينما جرح أشخاص في قصف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال غربي المخيم.

إضافةً إلى ذلك، استشهد شخصان، على الأقل، بينما جرح آخرون، من جراء قصف للاحتلال على مخيم المغازي، في حين أطلقت آليات الاحتلال ومسيّراته النار شمالي شرقي مخيم البريج.

وانسحبت استهدافات الاحتلال على جنوبي القطاع، وتحديداً رفح، حيث استهدف الاحتلال، عبر غارة، منزلاً في حي الجنينة، شرقي المدينة، مع نسفه مباني سكنيةً فيها.

كذلك، استشهد شخصان من جراء قصف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال مجموعةً من المدنيين في منطقة الشاكوش، شمال غربي رفح، في حين تم تسجيل شهيد و3 جرحى قصف استهدف أشخاصاً في خربة العدس شمالي المدينة.

ويُضاف هؤلاء إلى 44,612 شهيداً و105,834 جريحاً، تم تسجيلهم، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بحسب الإحصائية الأخيرة التي نشرتها وزارة الصحة في قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر ضدّ العائلات في القطاع، وصل منها 32 شهيداً و95 جريحاً إلى المستشفيات. لكن هذه الحصيلة لا تشمل الضحايا في محافظة الشمال، نظراً لصعوبة التواصل والحصول على المعلومات الدقيقة، وفقاً لما ذكرته الوزارة.

في غضون ذلك، لا يزال آلاف الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، وسط تعذّر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، بفعل تراكم الأنقاض واستهدافات الاحتلال المتواصلة.



