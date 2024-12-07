ميقاتي: نطالب المجتمع الدولي بوقف خروقات الاحتلال

وطن: قال رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة نجيب ميقاتي، يجب على المجتمع الدولي وقف خروقات الاحتلال.

وطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد والحاسم لوقف خروقات الاحتلال وانسحابه من الأراضي اللبنانية.

وأكد أن القرار 1701 الذي سيطبقه الجيش اللبناني هو الأساس "لانسحاب الاحتلال من أرضنا المحتلة".

ويشار إلى أن جيش الاحتلال ارتكب، أمس الجمعة، 14 خرقا لوقف إطلاق النار مع حزب الله، ليرتفع إجمالي خروقاته منذ بدء سريان الاتفاق قبل 9 أيام إلى 155.

جاء ذلك وفق إحصائية أعدتها وكالة الأناضول استنادا إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

ووفق أخبار متفرقة نشرتها الوكالة، تركزت الخروقات أمس الجمعة في العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية، وأقضية بنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا والنبطية بمحافظة النبطية (جنوب)، وقضاء صور بمحافظة الجنوب، وقضاء عكار بمحافظة عكار (شمال).

وتنوعت خروقات الاحتلال بين قصف بالمدفعية والصواريخ، وإطلاق نيران من أسلحة رشاشة، وتوغلات، وتفجير منازل، وغارات بطيران حربي ومسير، وتحليق لطيران مسير.