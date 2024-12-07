مقررة أممية: يجب وقف "وحشية" الاحتلال المستمرة في غزة

وطن: قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الوقت قد حان لاتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بكل شيء ممكن من أجل وقف "وحشية" الاحتلال المستمرة في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها في مؤتمر بجامعة فيينا النمساوية، الجمعة، تحت عنوان "الحرب الإسرائيلية":" تطهير عرقي استعماري".

وأكدت ألبانيز أن لاحتلال يرتكب في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت: "لا يجوز وصف ما يحدث في غزة بأنه مجرد حرب، حيث توجد قواعد للحروب أيضا، لكن ما يحدث هناك هو دمار شامل".