الاحتلال يشنّ اقتحامات في مناطق بالضفة والمقاومون يتصدون في نابلس وطوباس

وطن: تصدّى مقاومون لقوات جيش الاحتلال التي اقتحمت، فجر السبت، مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس، شمالي الضفة.

وشنّت قوات الاحتلال اقتحامات في بلدات أخرى في نابلس، هي: برقة، وبيت امرين، وبزاريا، وقصرة حيث داهمت منازل للمواطنين واعتدت على ممتلكاتهم.

كذلك، استهدف مقاومون قوات الاحتلال بعبوة قرب جسر الملاكي في محيط مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس، شمالي الضفة.

وجنوبي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة يطا في الخليل حيث عمدت إلى مصادرة مركبات المواطنين.

أمّا في القدس المحتلة، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا، حيث اعتقلت شاباً قبل انسحابها.