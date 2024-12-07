غوتيريش: الكارثة في غزة تمثل "انهيارا تاما لإنسانيتنا"

وطن: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الكارثة" في قطاع غزة تمثل "انهيارا تاما لإنسانيتنا"، وسط استمرار حرب الإبادة "الإسرائيلية" على القطاع لأكثر من 14 شهرا.

وأفاد غوتيريش، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "الكارثة في غزة ليست سوى انهيار تام لإنسانيتنا"، مضيفا "يجب أن يتوقف هذا الكابوس".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه لا يمكن الاستمرار في غض الطرف عما يحدث في القطاع.

وكانت حصيلة الشهداء بسبب عدوان الاحتلال قد ارتفعت، وفقا لآخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، إلى 44 ألفا و612 شهيدا، بالإضافة إلى 105 آلاف و834 مصابا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.