خمسة شهداء في قصف الاحتلال على الرمال ورفح

وطن: استشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال استهدف حي الرمال بمدينة غزة، ورفح

وأفادت مصادر محيلة، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت محيط مدرسة أحمد شوقي بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن طائرة استطلاع استهدفت مجموعة من المواطنين قرب الملعب البلدي على شاطئ البحر بمدينة رفح جنوب قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين، كما استشهد آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المواصي غرب رفح.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,612 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,834 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.