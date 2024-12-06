المقاومة تقصف تجمعات وآليات الاحتلال في محور نتساريم وسط قطاع غزة

وطن: أعلنت كتائب شهداء الأقصى، يوم الجمعة، عن قصفها بصاروخين من نوع "107" تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور نتساريم في وسط قطاع غزة.

وكانت قد فجرت الكتائب امس آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر"، بقذيفة مضادة للدروع، أصابتها بصورة مباشرة، في شارع أبو العيش، وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزّة.

كذلك، قالت سرايا القدس، الخميس، إنّها قصفت بقذائف الهاون النظامي (عيار 60)، تجمعات جنود الاحتلال الإسرائيلي في نادي خدمات جباليا، شمالي قطاع غزة.

ودمّرت أيضاً آليتين إسرائيليتين بتفجير عبوات برميلية شديدة الانفجار - زُرعت مسبّقاً - في منطقة التوغل في حي تل الهوا، جنوبي غربي مدينة غزّة.

المصدر:"الميادين"