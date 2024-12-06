نداء فلسطين: نطالب بتحقيق الوحدة الوطنية وإعتماد آلية موحدة لمتابعة وقف العدوان على شعبنا

وطن: أكد نداء فلسطين على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية مطالباَ منظمة التحرير والقوى السياسية كافة، بتكثيف جهودها لتحقيق ذلك، بما فيها تشكيل وفد وطني موحد لمتابعة وقف العدوان على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

واعرب نداء فلسطين في بيان وصل وطن نسخة عنه، عن بالغ استياءه من استمرار حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وعدم تنفيذ ما سبق واتفق عليه في حوارات المصالحة الوطنية، ويؤكد مجددا على ضرورة استعادة هذه الوحدة بكل تعبيراتها، والعمل على تطبيق جميع مقررات المجالس الوطنية والمركزية، وكذلك ما ورد في بيان بكين.

وطالب نداء فلسطين، قيادة منظمة التحرير وجميع القوى السياسية الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس، بضرورة توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني، واعتماد ألية موحدة من أجل وقف إطلاق النار والعدوان الصهيوني على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإغاثته، بما في ذلك سرعة تشكيل وفد وطني موحد لإدارة أية مفاوضات من أجل تحقيق ذلك، على أن تكون مرجعيته منظمة التحرير الفلسطينية.

كما اعرب نداء فلسطين عن رفضه لتشكيل صيغ إدارية لمًا يسمى "إدارة قطاع غزة" ويؤكد على تمسكه في تحقيق ذلك عبر حكومة التوافق الوطني وليس عبر تشكيل لجان إدارية تحت أية مسميات، كما يحذر من الخلط بين ذلك وبين أولوية وقف العدوان والإبادة في قطاع غزة.

ودعا نداء فلسطين إلى توسيع وتصعيد النضال الجماهيري من كل قطاعات شعبنا، بما في ذلك عقد المؤتمرات الشعبية الضاغطة لتحقيق هذا الوحدة بكل الميادين وعلى المستويات كافة، من أجل وقف العدوان الصهيوني وإفشال مخططاته، وحماية هوية وحقوق شعبنا وتعزيز صموده على أرض وطنه.

نص البيان كاملا كما وصل لوطن:

نداء فلسطين يطالب بتحقيق الوحدة الوطنية وإعتماد آلية موحدة لمتابعة وقف العدوان على شعبنا

أكد نداء فلسطين على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية مطالباَ منظمة التحرير والقوى السياسية كافة، بتكثيف جهودها لتحقيق ذلك، بما فيها تشكيل وفد وطني موحد لمتابعة وقف العدوان على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صدر عن النداء عقب اجتماع مطول للجنة متابعة النداء، فيما يلي نصه:

يعرب نداء فلسطين عن بالغ استياءه من استمرار حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وعدم تنفيذ ما سبق واتفق عليه في حوارات المصالحة الوطنية،

ويؤكد مجددا على ضرورة استعادة هذه الوحدة بكل تعبيراتها، والعمل على تطبيق جميع مقررات المجالس الوطنية والمركزية، وكذلك ما ورد في بيان بكين.

وفي ضوء استمرار الحرب العدوانية على شعبنا والإبادة الجماعية التي يتعرض لها، فإن نداء فلسطين يطالب قيادة منظمة التحرير وجميع القوى السياسية الفلسطينية بما في ذلك حركة حماس، بضرورة توحيد الخطاب السياسي الفلسطيني، واعتماد ألية موحدة من أجل وقف إطلاق النار والعدوان الصهيوني على شعبنا، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وإغاثته، بما في ذلك سرعة تشكيل وفد وطني موحد لإدارة أية مفاوضات من أجل تحقيق ذلك، على أن تكون مرجعيته منظمة التحرير الفلسطينية.

كما يعرب نداء فلسطين عن رفضه لتشكيل صيغ إدارية لمًا يسمى "إدارة قطاع غزة" ويؤكد على تمسكه في تحقيق ذلك عبر حكومة التوافق الوطني وليس عبر تشكيل لجان إدارية تحت أية مسميات، كما يحذر من الخلط بين ذلك وبين أولوية وقف العدوان والإبادة في قطاع غزة.

إن نداء فلسطين وانسجاماَ مع توجهاته وقراراته، يدعو إلى توسيع وتصعيد النضال الجماهيري من كل قطاعات شعبنا، بما في ذلك عقد المؤتمرات الشعبية الضاغطة لتحقيق هذا الوحدة بكل الميادين وعلى المستويات كافة، من أجل وقف العدوان الصهيوني وإفشال مخططاته، وحماية هوية وحقوق شعبنا وتعزيز صموده على أرض وطنه.

نـداء فلسطين

6122024