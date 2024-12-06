محدث| نحو 20 شهيدا بقصف الاحتلال على النصيرات وسط قطاع غزة

وطن: استشهد نحو 20 مواطنا بينهم أطفال، مساء اليوم الجمعة، في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية إن طيران الاحتلال قصف منزلا مخلى من سكانه في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 17 مواطنا على الأقل، منهم 6 أطفال و5 سيدات، وجرح آخرين من المنازل المجاورة.

كما استشهدت فتاة عقب قصف مدفعية الاحتلال خيام النازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية إن عدد الشهداء في قطاع غزة، ارتفع منذ فجر اليوم إلى 63 شهيدا، 35 منهم في شمال القطاع.