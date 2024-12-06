المقاومة تتصدّى لاقتحامات آليات وقوات الاحتلال في الضفة الغربية

وطن: أعلنت كتيبة نابلس في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنّ مقاتليها تصدّوا لاقتحام قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومخيم بلاطة.

واستهدف مقاتلو السرايا، قوات الاحتلال وآلياته بزخات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة، وذلك "وفق متطلبات وظروف الميدان".

من جهتها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنّها تصدّت فجر الجمعة لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة في جميع محاور انتشارها، وخاضت معها اشتباكات ضارية استمرت لساعات بالأسلحة الرشاشة.

وتمكّن مقاتلوها من تفجير عدد من عبوات "الزوفي" شديدة الانفجار المعدة مسبقاً في جرافات وآليات الاحتلال، وحققوا إصابات مباشرة في صفوفه.

كما أوقع مقاتلو الكتائب قوة إسرائيلية راجلة في كمين مركب في محيط محور الحشاشين، وبعد وصول قوة ثانية لموقع الكمين، فجّرت الكتائب عبوة ناسفة وأمطرت القوّة بزخات من الرصاص، محققةً إصابات مباشرة في صفوفهم.

وأعلنت كتائب شهداء الأقصى أنّ مقاتليها تمكنوا مساء الخميس من استهداف مستوطنة "شاكيد" غرب مدينة جنين بوابل كثيف من الرصاص وانسحبوا بسلام.

بدورها، قالت كتائب المجاهدين إنّها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية راجلة في مخيم بلاطة، وحققت إصابات مباشرة في القوة المستهدفة.