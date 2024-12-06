وزارة الصحة في غزة: الاحتلال ارتكب اليوم 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة

وطن: ارتفعت حصيلة حرب الاحتلال الاسرائيلي على القطاع إلى 44 ألفا و612 شهيدا و105 آلاف و834 مصابا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيانها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و612 شهيدا و105 آلاف و834 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023"، مضيفة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و95 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

ودخلت الحرب على غزة، اليوم الجمعة، يومها الـ427 وبقي المشهد على حاله تماما كما في الأيام السابقة، حيث المجازر والقتل والنسف والتدمير لمناحي الحياة.

وكانت وجهت وزارة الصحة نداء استغاثة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والصحية الدولية، واللجنة الدولية للصيب الأحمر، لمزيد من التحرك والضغط والتدخل لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على المنظومة الصحية وكوادرها، وعلى المرضى والجرحى.

وأوضحت أن عدد المستشفيات التي تعمل جزئيا في قطاع غزة 17 مستشفى من 36، بأقل الإمكانيات من الكوادر والمستلزمات والمعدات والوقود والكهرباء، وهي مهددة بالتوقف عن العمل في أي لحظة، وكذلك معظم مراكز الإسعاف والرعاية الصحية خرجت عن الخدمة، مشيرة إلى أنه استشهد حتى اليوم نحو 1050 كادرا صحيا، وخرجت 136 مركبة إسعاف عن الخدمة، إضافة لتسجيل أكثر من ألف اعتداء على القطاع الصحي.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات الإبادة في قطاع غزة على الرغم من الجهود المتواصلة لوقف إطلاق النار.