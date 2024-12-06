الاحتلال يعتقل ثلاثة صحفيين وينكل بآخرين قرب بلدة سنجل شمال رام الله

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، ثلاثة صحفيين، قرب بلدة سنجل، شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة صحفيين بعد أن نكلت بهم عند مدخل بلدة سنجل، هم: معتصم سقف الحيط، ومؤمن سمرين، وحاتم حمدان.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال احتجزت أربعة صحفيين آخرين إلى جانب المعتقلين، وأفرجت عنهم في وقت لاحق بعد أن نكلت بهم، وهم: كريم خمايسة، وهادي صبارنة، ومحمود خلاف، ومحمد عوض.