ستة شهداء وعدة إصابات في قصف للاحتلال على غزة ورفح

وطن: استشهد ستة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة ورفح.

وأفادت مصادر صحفية باستشهاد أربعة مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال تجمعا للمواطنين في شارع كشكو بحي الزيتون، جنوب مدينة غزة، فيما استشهد مواطنان في قصف للاحتلال غرب رفح، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,612 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 105,834 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.