مسيرات اليمن المليونية: نحن وكل مجاهدي أمتنا لا نخشى وعيد أميركا

وطن: شهد ميدان السبعين في العاصمة اليمنية صنعاء، وأكثر من 500 ساحة مركزية وفرعية، اليوم الجمعة، مسيرات مليونية حاشدة، نصرةً للشعب الفلسطيني ومقاومته، تحت شعار "مع غزة بلا كلل ولا ملل ولا تردد".

وأكد بيان، صدر عن المسيرات المليونية اليمنية، أولوية عداء اليمن للاحتلال، وإدانة "جرائمهم في غزة، وتدنيسهم للمقدسات، وإحراقهم القرآن الكريم"، مضيفاً أن الشعب اليمني لن يقبل أن تحدد أميركا أو "إسرائيل" من يعادي ومن يوالي.

وقال البيان للرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، رداً على تهديده الأخير للمقاومة الفلسطينية: "نحن وكل مجاهدي أمتنا لا نخشى وعيد أميركا وجحيمها، ولا نفرح برضاها وجنتها".

وباركت المسيرات، في بيانها، "العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية العراقية، والتي استهدفت عمق كيان العدو الصهيوني"، داعيةً الأمتين العربية والإسلامية إلى القيام "بمسؤولياتهما وواجباتها الدينية والأخلاقية والإنسانية، تجاه ما يحدث في غزة"، وإلى "الحذر من مكائد أميركا، الرامية إلى تفكيك الأمة، وإغراق المسلمين في نزاعات ومشاكل ثانوية".

وأسف البيان لـلمواقف "المخزية لبعض الأنظمة العربية والإسلامية، والتي جعلت نفسها جسر عبور وإمداد للعدو، في الوقت الذي يجوع أهل غزة".

وفي سياق متصل، أشار قائد حركة أنصار الله اليمنية، عبد الملك بدر الدين الحوثي، يوم الخميس، "إلى تنفيذ القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الإسلامية في العراق 3 عمليات مشتركة ضدّ أهداف حيوية تابعة للاحتلال الإسرائيلي في شمالي فلسطين المحتلة وجنوبيها، مؤكداً أنّ العمليات المشتركة سيكون لها صداها وأثرها المهم في الاحتلال، الذي ينزعج (منها) جداً".

المصدر:"الميادين"