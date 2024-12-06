الحزب الشيوعي الفلسطيني يعلن دعمه ووقوفه مع الدولة السورية

وطن: في ظل الأوضاع المتوترة التي تشهدها المنطقة العربية، بدءًا من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسياسات التطهير العرقي في الضفة الغربية، والحرب العدوانية على لبنان، شنت الجماعات الإرهابية هجومًا واسع النطاق على محافظتي حلب وحماة في سوريا. وقد جاء هذا الهجوم بدعم واضح من تركيا وإسرائيل، ما أسفر عن سيطرة تلك الجماعات على مدينتي حلب وحماة. وتزامن ذلك مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان وتهديدات صريحة أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد سوريا.

أكد الحزب الشيوعي الفلسطيني في بيان وصل وطن نسخة منه، أن المستفيد الأول من هذه الهجمات هو الاحتلال الاسرائيلي والمحور المعادي لشعوب المنطقة.

واعتبر أن هذه الاعتداءات تأتي في إطار مخطط لإضعاف محور المقاومة وفرض "شرق أوسط جديد"، على حد تعبير نتنياهو، يهدف إلى تقسيم المنطقة إلى كيانات طائفية وعرقية تخدم مصالح الاحتلال الإسرائيلي والإمبريالية العالمية عبر استنزاف شعوب المنطقة ونهب ثرواتها.

وشدد الحزب في بيانه على دعمه الكامل للشعب السوري والدولة السورية في مواجهة هذه الهجمة الإمبريالية الإرهابية.

وأعرب عن ثقته بقدرة الشعب السوري، بالتعاون مع جيشه وقوى المقاومة، على تجاوز هذه المرحلة الحرجة والحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها.

كما أكد الحزب أن جميع محاولات ضرب محور المقاومة ستبوء بالفشل، مهما تعاظمت المؤامرات والضغوط على سوريا والمنطقة.

البيان كما وصل وطن كاملا:

في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة التي تمر على المنطقة العربية ابتداءً من حرب الابادة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا العربي الفلسطيني في قطاع غزة والتطهير العرقي الذي يمارس في الضفة الغربية والحرب العدوانية على لبنان الشقيق، في ظل هذا الظرف الدقيق والخطير، شنت الجماعات الارهابية وبدعم تركي صهيوني واضح هجوم ارهابيا واسعا على محافظة حلب وحماة وتمكنت هذه التنظيمات الارهابية وبدعم تركي مفضوح وواضح ودعم صهيوني مباشر من احتلال كل من مدينة حلب وحماة، وقد تزامن هذا الهجوم واعلان وقف اطلاق النار في لبنان وتهديد صريح من نتنياهو لسوريا.

يرى الحزب الشيوعي الفلسطيني أن المستفيد الأول من هذا الهجوم هو الكيان الصهيوني والمحور المعادي للشعوب في المنطقة، فهذا الهجوم يهدف الى قطع طريق الامداد عن المقاومة اللبنانية وإعادة بناء شرق أوسط جديد كما صرح الفاشي نتياهو، يتم تقسيم الشرق الاوسط الى دوليات طائفية وعرقية تخدم استمرار سيطرة الكيان الصهيوني والامبريالية العالمية على المنطقة واستعباد شعوبها وسرقة ثرواتها.

إن في الحزب الشيوعي الفلسطيني يعلن وقوفه ودعمه للشعب والدولة السورية ضد هذه الهجمة الامبريالية الارهابية على سوريا ويعرب عن ثقته أنه مهما زادت التحديات فإن الشعب السوري والدولة السورية وجيشها الباسل قادرون على تخطي هذه المرحلة الصعبة والخطيرة على منطقة الشرق الأوسط، وإن كل محاولات ضرب محمور المقاومة سوف تبوء بالفشل مهما اشتدت الهجمة وتعاظمت المؤامرات على الدولة السورية وإن وحدة الا راضي السورية وسيادتها سوف يتحقق عاجلا أم آجلا على يد الشعب السوري وقواه الحية وقوى محور المقامة.