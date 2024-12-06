تشييع جثمان الشهيد مصطفى مشة في مخيم بلاطة

وطن: شيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد مصطفى مشة (23 عاما)، إلى مثواه الأخير.

وانطلقت جنازة الشهيد من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والشعبية في المحافظة باتجاه منزل ذويه في مخيم بلاطة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر في مسجد عباد الرحمن، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

واستشهد الشاب مشة فجر اليوم جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال في رأسه، خلال اقتحامها مخيم بلاطة، شرق نابلس.

والشهيد مشة أسير محرر أفرج عنه من سجون الاحتلال في الـ 21 من شهر آب الماضي، بعد اعتقال استمر لعامين.